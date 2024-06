Meedia: olümpiamängud toimuvad naftariigis

Katari olümpiakomitee embleem. Foto on illustratiivne.

12 aasta pärast leiavad aset 36. suveolümpiamängud, kuid selle korraldajalinn on veel lahtine. Hispaania meedia teatel on Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) aga juba langetanud põhimõttelise otsuse, et 2036. aasta olümpia toimub Dohas.