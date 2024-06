Eestlane teenib olümpiakullaga rohkem kui ameeriklane

Edetabeli tipus paikneb Hong Kong, kes on olümpiamängudel saadud esikoha eest nõus välja käima ligikaudu 590 000 eurot, talle järgneb omakorda Türgi 351 000 euroga. Maailma suurtest riikidest on huvitav USA näide, kus olümpiakuld toob sisse vaid 34 000 eurot.

Eri riikides on õhku tõusnud ka küsimus, kas ja kui palju peaks riik sportlasi toetama ettevalmistusperioodil enne suurvõistlusi, näiteks olümpiamänge. Riikide kaupa on see lahendatud väga erinevalt. Näiteks USAs ei saa olümpiakomitee avaliku sektori käest sentigi ja toetutakse vaid sponsoritele, mis ei jäta olümpiakomiteele ülearu raha, millega sportlasi toetada. Seda näitab ka asjaolu, et USA maadlusliidu koduleht pidi enne sellel suvel toimuvaid Pariisi olümpiamänge ameeriklaste poole pöörduma raha annetamise palvega, saamaks juurde rahastust suurvõistlusel osalemiseks ja selle jaoks valmistumiseks.