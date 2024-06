Taaskasutatud materjalidest teksakollektsioon annab eeskuju kogu olümpiaperele

Teksakangas, mida kasutatakse pükste, seeliku, jaki ning koti õmblemiseks, on täielikult loodud ümbertöödeldud kiust, millest pool on tootmisjäägid ja pool tselluloosi jäägid. Kollektsiooni teine osa ehk T-särgid on tehtud tööstusliku taaskasutuse põhimõtte alusel, tarvitades tootmisest ülejäävaid kangaid.

«Tootmine võttis aega peaaegu üheksa kuud, et saada kanga värv ja pehmus õigeks. See tähendas osoonpesu, kus ei kasutata kemikaale,» räägib Aus, kes käis Bangladeshis ka tootmist jälgimas. Talle oligi kõige tähtsam, et kollektsioon oleks algusest lõpuni valmistatud ülejääkmaterjalidest.

«Tähtis oli, et hiljem oleks seda kangast jällegi lihtsam ümber töödelda. Ringdisainpõhimõte ongi selline, et vaadatakse üle kõik sisendid ja väljundid. Materjalid peaksid olema võimalikult väikese keskkonnajäljega ning kui toodet enam ei peaks vajatama, siis oleks võimalik see suunata ümbertöötlusesse,» lausub Aus.

Eeskujuks kogu maailmale

Nagu EOK president rõhutas, on teisedki riigid hakanud taaskasutusele mõtlema. Näiteks tegi Jaapan oma olümpiakollektsiooni keskkonnaarvutusi luues. Aus usub, et ei lähe palju aega, kuni see ongi normaalsus. «Näitame läbipaistvalt, mis on riiete väärtus, kust need tulevad ja milline on nende keskkonnamõju. Väike Eesti on suurepärane näide, kuidas sama oleks võimalik teha kogu maailmas. Arvan, et ei lähe kaua, kuni see ongi tavapärane,» selgitab ta.

Rõivastele on loodud ka digipassid. Toote sees on ruutkood, mida skannides saab kätte kogu info tootmise kohta kuni keskkonnaarvutusteni. «Võib-olla oleme ajast natuke ees, aga ühel hetkel võiks kogu maailm sinna jõuda,» hindab Aus.

Mida arvavad paraadvormist sportlased? Ingrid Puusta, purjetaja: «Mulle meeldib, et keskne teema on taaskasutus ja neid rõivaid saab ka hiljem kanda. Tavaliselt vabaajarõivaid pärast olümpiat enam eriti tihti ei kasutata. Aga teksaseid ja teksaseelikut saab ka hiljem kanda.» Allar Raja, sõudja: «Mul oli au Reet Ausi kollektsiooni modelliks olla. Esmamulje oli vau, üliäge retrohõnguline stiil! Teine vauefekt tekkis siis, kui rõivaid selga proovisin, sest need on väga kerged ja istuvad sportlastele väga hästi. Hea meel, et neid saab ka pärast olümpiat kanda, ilma et liiga palju silma paistaks.»