Luka Doncic: kui olen terve, siis mängin OM-valikturniiril

Doncic veab koduklubi vigastusele vaatamata üha edasi. Talle teeb muret ühe jala põlv ja teise jala hüppeliiges. Tema ühes või teises mängus osalemine on olnud küsimärgi all, aga lõpuks on ta alati välja tulnud.

«Kui olen terve, siis mängin,» vahendas portaal InsideTheGames Doncici selget vastust. Mängumees lisas, et põlveprobleem on ainus, mis võib tema koondisse minekut segada.

Doncic vedas koos Gosran Dragiciga Sloveenia koondise juba 2017. aastal Euroopa meistriks. Olümpiadebüüdi tegi ta neli aastat hiljem Tokyos. Nüüd juhiti tema tähelepanu asjaolule, et kui NBA finaal venib seitsme mängu pikkuseks, läheneb hooaja jooksul peetud mängude arv sajale. Doncic märkis, et kui lisada juurde eelmisel sügisel peetud MM (Sloveenia sai 7. koha), on see arv veelgi suurem.