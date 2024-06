Putini sabarakust spordijuht: nad pole sportlased, vaid reeturid

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas detsembris, et Venemaa sportlased võivad osaleda Pariisi olümpiamängudel. Tingimuseks olid, et riigi sümboolikat ei tohi kasutada, nad ei tohi olla Venemaa sõjaväe palgal, ega tohi toetada sõda Ukrainas.

«Mul oleks häbi, kui peaksin teile ütlema, et nad võistlevad ilma lipu või hümnita. Ma ei mõista neid, kes on valmis võistlema ilma lipu ja hümnita. Ta jätab sellisel moel oma riigi maha. Nad ei ole meie sportlased, nad on reeturid. Nad on valmis võistlema raha ja riigi pärast,» ütles Kremljov intervjuus Match TV-le.