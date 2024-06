Pariisi linnapea on mures olümpiamängude saatuse pärast

Pariisi linnapea Anne Hidalgo on Prantsusmaa presidendi suunal kriitilisem ning ütles, et talle jääb arusaamatuks, miks otsustas Macron mängudele nii lähedal riigi poliitilist ebakindlust süvendada. Linnapea ütles väljaandele RFI: «Ma olen riigijuhi otsusest väga üllatunud.»

Bach sõnas, et Prantsusmaa on harjunud valimisi korraldama, tuleb uus valitsus, kes ilmselt samuti olümpiamänge toetab. Ta lisas, et Prantsusmaa liidrid toetasid varem olümpiamänge ühiselt. «Mul pole vähimatki märki, et see ühtsus puruneb nüüd vaid mõni nädal enne mängude avamist,» sõnas Bach.