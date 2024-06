Kolibakter ja tigedad kohalikud: enne olümpiamänge hõljuvad küsimärgid Seine'i vee puhtuse kohal

Kõigi selle suure puhastustralli juures pole jõgi siiani piisavalt puhas, et seal saaks võistlusi läbi viia.

Kolibakter

Mullu suvel said võistluse korraldajad häid uudiseid, et jõevee kvaliteet on suurepärane. Mõni kuu hiljem tuvastati aga triatloni testvõistlustel, et ujumisdistantsideks pole see siiski piisavalt kõlblik. Tänavu aprillis analüüsitud proovides midagi head ei leitud ning proovidega tegelenud ettevõte Surfrider Foundation leidis jõest muret tekitavalt palju kolibaktereid (Escherichia coli).

Tööline Seine'i jõge prügist puhastamas. Foto: Scanpix/AFP

Pariisi abilinnapea Pierre Rabadan kostis selle peale, et vee kvaliteet kipub olema halvem just külmematel kuudel, kui sajab rohkem vihma, mis võib üle koormata linna kanalisatsioonisüsteemi, mille tõttu satub reovesi Seine'i. Samuti tõi Rabadan välja, et ettevõte võttis proovid enne uue veereservuaari avamist. «Me ei taha, et inimesed ujuksid talvel, vaid juulis ja augustis. Me teame, et siis on tingimused kõige soodsamad,» ütles Rabadan intervjuus.

Olümpiamängudel tahetakse kuulsat jõge kasutada ujumismaratonideks ning triatloniks. «Me teame, et see on suur katsumus. Saame võistlusi vihma tõttu edasi lükata. Kuna need võistlused on üsna kava alguses, võime paremat ilma oodata. Oleme enesekindlad, et saame Seine'i kasutada,» ütles Estanguet.

Korraldajad loodavad, et olümpiamängude ajal oleks ilus ilm. Nad on avalikult rääkinud võimalusest, et tormi või kõvema vihmasaju korral tuleb Seine'i ujumine edasi lükata või isegi ära jätta.

Protest