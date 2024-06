Pariisi olümpia tarbeks kulutatud 1,4 miljardit võib vastu taevast lennata

CNNi andmete kohaselt on jões vähem kolibaktereid kui varem, kuid see ületab siiski hea veekvaliteedi piirmäära. Seine'is plaanitakse korraldada olümpiamängude triatloni ujumisosa ja ujumismaraton. Korraldajatel pole ka varuplaani, kui vesi ei ole olümpiamängude ajaks ujumiseks kõlbulik, kinnitas World Triathlon organisatsioon CNNile.

Prantsusmaa ametivõimud on kulutanud rohkem kui 1,4 miljardit eurot, et puhastada jõge, milles pole tohtinud ujuda ligi sada aastat. Kriitikud leiavad, et puhastamiseks kulutatud suurt summat oleks võinud kasutada targemalt.