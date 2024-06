FOTOD Viiendale olümpiale minev sõudja Allar Raja murdis käeluu

Raja kirjutas oma sotsiaalmeedia postituses: «Ratas on sõudjatel mahult nr 2 treeningvahend ja seega kasutan ratast aastaringselt juba viimased 4-5 aastat.

Peale hommikust lõigutrenni paadis olin jälle rattal, et teha õhtune tiir. Ilm kena, kamp hea, keskmiselt tuulisem aga soe, energia oli mõnus.

Taipan, et kohe kohtun asfaldiga ja pean valima, mis kohaga mats vastu võtta. «Valisin» kohad põlvest lõuani.

Talvine killustik oli kogunenud kenasti vähemsõidetud alale ja see pühkis ratta hetkega alt ära. Järgmine hetk oli tihe naha ja killustiku kontakt ning järgnes valu ja šokk.

Kiire tiir Tlns, haavad üle vaadatud ja süda rahulikum, et seis on parem, kui võis karta.

Expect the unexpected!

* Kui näete mind sidemetes, siis see on see lugu.