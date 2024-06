Eesti koondis Pariisi olümpial on saamas täiendust ootamatust kohast. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) ei luba mängudele mitmeid agressorriikide sportlasi, teiste seas on käsi ette pandud Valgevene maadlejale Pavel Hlintšukile. Too aga alistas maikuus Türgis peetud valikvõistluse otsustavas matšis Heiki Nabi. Kas see viib Nabi Pariisi?