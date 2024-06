26-kordseks maailmameistriks kroonitud «Raudne leedi» peab olümpiamänge telerist vaatama

Finaalis sai Hosszu ajaks 2.18,41, mis on peaaegu seitse sekundit kehvem olümpiamängude normatiivist. Tasub märkida, et antud distantsi maailmarekord 2.06,12 kuulub just ungarlanna nimele.

Nõnda jääb Hosszul minemata karjääri kuuendatele olümpiamängudele. Tal on auhinnakapis õnneks olümpiamedalid 2016. aastast. Rio mängudel õnnestus tal võita koguni kolm kulda ja üks hõbe. Kokku on nii pikas basseinis kui ka lühirajal kroonitud ungarlanna 26-kordseks maailma- ja 35-kordseks Euroopa meistriks. Just need tiitlid andsid talle hüüdnime «Raudne leedi».