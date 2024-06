Jutt käib õhukonditsioneeride kasutamisest, mida Pariisi olümpiamängude korraldajad ei kavatsenud olümpiakülas sportlastele pakkuda. Selle asemel loodeti kasutada puhureid, mis on keskkonnasõbralikumad. Sellise otsusega pole nõus mitmed suurriigid, kes plaanivad nüüd omakorda ise õhukonditsioneerid Prantsusmaa pealinna kaasa võtta.

Sääraselt on otsustanud tegutseda Saksamaa, Austraalia, Itaalia, Kanada ja Suurbritannia olümpiakomiteed. Viimasena on sarnase sammu astunud USA.

«Nagu võite arvata, siis olümpiamängude ajal on kriitilise tähtsusega järjepidevus ja asjade ettearvatus. Sportlastega suhtluses selgus, et õhukonditsioneer on väga oluline ja miski, mida meie atleedid pidasid kriitiliseks elemendiks nende maksimaalseks saavutuseks,» lausus USA olümpiakomitee tegevjuht Sarah Hirshland.