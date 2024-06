Viimane võimalus: Eesti kergejõustiklased, kes võivad veel hüpata Pariisi olümpiarongile

Üllatusvõimeline trio

Mullu veebruaris Eesti rekordi 4.55 peale viinud, homme 23. sünnipäeva tähistav sportlane on tänavu näidanud head vormi. Täistabamust pole erinevatel põhjustel siiski tulnud. Vähemalt veel mitte. Küll on muret teinud selg või puuduv teivas.

EMil uut teivast katsetanud Mülla uskus, et ta on võimeline 4.60 alistama. Olümpianorm asub 4.73 peal.

EMi debüüdil jäi USA juurtega atleet 73.92ga esimesena lõppvõistluse ukse taha. «Teadsin, et finaalipääs on võimalik, kuid seegi on täiesti okei tulemus. Näitab, et olen teatud arenguhüppe teinud. Nüüd tuleb lihtsalt teha järgmine samm ja leida sellistel võistlustel 75.50,» sõnas ta siis.