Peaaegu maailma parim odaviskaja olümpiale ei pääse

Viimase kolme hooaja jooksul on Vetter võistelnud vaid seitsmel korral. Vetter on paar viimast hooaega kimpus olnud vigastustega. Selle aasta märtsis tabas sakslast uus tagasilöök küünarnukivigastuse näol, mistõttu pidi sportlane käima ka operatsioonil.

Vetteril on 2017. aastast ette näidata MMi kuldmedal ning 2019. aastast MMi pronksmedal.

Maailma kõigi aegade edetabelis hoiab Vetter 97.76 meetriga teist kohta. See tulemus on visatud 2020. aasta sügisel. Temast on oda kaugemale suutnud visata vaid Tšehhi odaviskaja Jan Železný (98.48 m).