GALERII EOK kinnitas olümpiamängudele sõitva Eesti koondise

EOK president Urmas Sõõrumaa soovib koondisele edu. «5. juuli on sümboolselt tähtis päev olümpialiikumise jaoks, sest just täna 100 aastat tagasi algasid Pariisis suveolümpiamängud. Eesti koondis oli siis Pariisis esindatud 44 sportlasega ja võideti kuus medalit, nüüd on meie sportlasi 26.

Täna saadame enda tulevased sangarid olümpiale, süütasime nende auks ka Pirital olümpiatule. Isiklikult soovin teile kõigile, et lisaks tööle, mis on tehtud, andele, mis on teile looduse poolt kaasa antud, õnnekroon ka peale tuleks ning võtate Pariisis enda unistustest maksimumi. Palju õnne ja edu,» ütles Sõõrumaa.

EOK spordidirektori Martti Raju sõnul sõidab Prantsusmaale esinduslik koondis. «Kuigi Eestit esindavate sportlaste arv võib tunduda väike, on spordialade läbilõige tugev. Pariisi mängude eripäraks on kolm olümpiaküla (Pariis, Chateauroux, Marseille), laskmine ja purjetamine on täiesti omapead. See tingib omakorda suurema tugipersonali, samas on sportlastele kõik vajalik tagatud,» selgitas Raju.

Eesti koondis Pariisi olümpiamängudeks: Jalgrattasport: Madis Mihkels treenerid Alo Jakin, füsioterapeut Laura Lepasalu Maastikurattasõit: Janika Lõiv treenerid Urmas Lõiv, Jesus Castellanos Torres, Karmen Reinpõld Judo: Klen Kristofer Kaljulaid treener Vladimir Stepanjan, treeningpartner Markus Johannes Luha Kergejõustik: Rasmus Mägi, Janek Õiglane, Johannes Erm, Karel Tilga, Elisabeth Pihela treenerid Taivo Mägi, Ryan Baily, Holger Peel, Jeffery Huntoon, Grit Šadeiko, füsioterapeudid Risto Jamnes, Priit Mein, team leader Kristel Berendsen Laskmine: Peeter Olesk, Peeter Jürisson treenerid Matthias Hahn, Peeter Päkk, relvameistrid Fred Raukas, Reino Velleste, team leader Meelis Loit Maadlus: Heiki Nabi treenerid Ivar Kotkas, Levi Earl Purjetamine: Ingrid Puusta, Karl-Martin Rammo treenerid Rein Ottoson, Matthew Rickard, füsioterapeut Liisbet Puust, team leader Lauri Väinsalu Ratsutamine: My Kaisla Catharina Relander, hobune Expert treener Peter Geerink, tallimees Isa Trip, veterinaar Jos Hofma Sulgpall: Kristin Kuuba treener Joshua Eipe Sõudmine: Tõnu Endrekson, Allar Raja, Johann Poolak, Mikhail Kushteyn, Uku Siim Timmusk (varu) treener Veikko Sinisalo, füsioterapeut Helena Saar, team leader Robert Väli Tõstesport: Mart Seim treenerid Alar Seim, Leho Pent Ujumine: Eneli Jefimova, Kregor Zirk treenerid Henry Hein, Tom Rushton, Toni Meijel Vehklemine: Nelli Differt treener Helen Nelis-Naukas, füsioterapeut Vitali Kuznetsov, relvameister Kaido Kaaberma Vibusport: Reena Pärnat treener Siret Luik Meditsiiniline personal: Mihkel Mardna, Kaileen Raudsepp, Kristi Singi, Snežana Stoljarova Delegatsiooni juhtimine: Martti Raju, Merle Kaljurand, Merili Luuk