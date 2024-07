Janek Õiglane: Pariisis tuleb kõigi aegade kõige kõvem kümnevõistlus

Vigastus annab ilmselt ka olümpial endast märku

Millal ta sai kindluse, et EMi vigastus olümpiat ohtu ei seadnud? «Kui oleksin EMi lõpuni teinud, oleks see risk olemas olnud. Langetasin tol hetkel väga kaalutletud otsuse. Kui tegemist olnuks olümpiaga, oleks ma edasi pannud. Aga tol hetkel tundsin, et ei ole mõtet end katki hüpata. Paar päeva hiljem sain põlvest pildi tehtud ja kinnituse, et otsus oli õige,» selgitab Õiglane.

Nüüd on eesmärk saada nii terveks, kui võimalik. Ta arvab, et teatud määral annab vigastus Pariisis siiski tunda. «See on niisugune vigastus, et kui natuke rohkem pinget tuleb jalga, see lööb kergelt välja. Oluline on jalga võimalikult vähe ärritada. Kui saan kaugushüppe probleemideta tehtud, tean, et kõik on korras. Järgmisel päeval jääb veel vaid teivashüpe, aga seal peab jooksma niimoodi üle jala, et hullu pinget ei teki.