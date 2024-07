«Ma ei näe mõtet seal mängida.» Venemaa tennisistid loobuvad massiliselt olümpiast

«Pariisi olümpiaga samal ajal toimuvale Washingtoni turniirile on end üles andnud tervelt kaheksa olümpiast loobunud Venemaa mängijat,» teatas ajaleht Sport-Ekspress oma loo esimeses lauses.

Leht meenutab, et Tokyo olümpia oli Venemaa tennisele väga edukas ja seal esindas riiki sisuliselt Dream Team. Nüüd on aga Pariisi mängudest loobunud meeste ja naiste peale kokku juba kümme maailma esisaja tennisisti ja see ei pruugi olla veel kõik. Seejuures loobub enamik mängijaist vabatahtlikult, mitte et ROK neid võistlema ei lubaks.

Sport-Ekspress üritas tennistidelt saada põhjendusi, aga selgus, et asjaosalised on sel teemal väga sõnaahtrad. Veel maikuus olid mängijad kinnitanud, et tahavad rõõmuga olümpial osaleda.

Mõne aasta eest nimetas Tokyos segapaarismängus võidutsenud Anastassia Pavljutšenkova Pariisi mänge oma karjääri tähtsaimateks, nüüd aga on end samaks ajaks andnud üles WTA500 kategooria turniirile Washingtonis ega ole oma sammu selgitanud. Samamoodi on vaikinud tema kuldne paarismängupartner Andrei Rubljov.

Sport-Ekspress tunnustab Darja Kassatkinat, kes vähemalt on selgitanud olümpiast loobumise põhjust. «Arvan, et ma ei pea midagi põhjendama. Kõike toimuvat arvesse võttes leian, et olümpial osalemine pole õige. Olümpia on võistlus, kuhu tuleb minna kogu südamest. Pead tundma tahet anda endast kõik. Praegu mul niisugust tunnet ei ole ja seetõttu ei näe ma mõtet seal mängida,» rääkis Kassatkina Tennis Channel'ile.

Meespoole üks esindajaid Karen Hatšanov selgitas asja portaalile Ubitennis: «Loobumise peapõhjuseks on minu graafik. Eelmisel aastal ei saanud ma vigastuse tõttu terve suve mängida. Seetõttu pidin tänavu võtma vastu niisuguse raske otsuse. Muidu peaksin murult minema ainult üheks turniiriks liivaväljakule, pärast seda aga ettevalmistuseta kõvakattele. See oleks organismile keeruline.»

Venemaa meeste tippudest sõidavad Pariisi ainult Daniil Medvedev ja Roman Safiullin. Loobusid Rubljov ja Hatšanov. Naistest jäävad lisaks Kassatkinale ja Pavljutšenkovale eemale Anna Kalinskaja, Veronika Kudermetova, Anastassia Potapova, Ljudmila Samsonova, Vera Zvonarjova. Selge pole ka Jekaterina Aleksandrova osalemine.

Pariisis ei löö kaasa ka teise agressorriigi Valgevene naiste tipud Arõna Sabalenka ega Viktoria Azarenka.