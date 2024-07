Eesti kümnevõistlejate konkurendi Pariisi olümpia sattus ohtu

Esmaspäeva hommikul tehtud uuring kinnitas vigastust kümnevõistleja vasakus reielihases. Mayer ja tema meeskond ütlesid, et nad teevad kõik neist oleneva, et prantslase ravi oleks kiire ja tõhus. Juba on alustatud füsioteraapiaga, millele Mayeri organism on väidetavalt hästi reageerinud.