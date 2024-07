Nabi kange konkurent, viiekordne maailmameister, jääb dopingu tõttu Pariisi olümpialt eemale

Nende väitel sai Kayaalpile saatuslikuks arsti ettekirjutusel tarvitatud ravim, mida ta kasutas vigastusest taastumiseks. «Hoolimata kogu professionaalsest lähenemisest, mida oma olümpiaettevalmistuses kasutasin ja mille tulemusena on mul ette näidata 24 aasta pikkune laitmatu karjäär, leian ennast praegu kahetsusväärsest olukorrast,» vahendas portaal raskekaallase öeldut.

Kuigi Kayaalpile on hetkeseisuga määratud (vaid) esialgne võistluskeeld, on rahvusvaheline maadlusliit (UWW) türklase juba olümpiale minejate nimekirjast maha võtnud ja asendanud ta kaasmaalase Hamza Bakiriga.

Kuigi Bakiri näol on tegemist eelmise aasta U23 vanuseklassi maailmameistriga, on säärane vangerdus kahtlemata hea uudis Heiki Nabile, kellel on seeläbi üks kange konkurent Pariisis vähem.