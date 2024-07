Kawhi Leonard olümpiale ei sõida

33-aastane mängija on viimastel aastatel olnud kimpus vigastustega ning setõttu ei saa ta osaleda ka olümpiamängudel. USA korvpalliliidu sõnul on aga mängija viimastel nädalatel mänguvormi tõusnud.

«Sportlane austab USA Basketbalil ja Clippersi otsust, et tema huvides on veeta ülejäänud suvi eelseisvaks hooajaks valmistudes, selle asemel et osaleda Pariisi olümpiamängudel,» vahendab ESPN alaliidu sõnu.