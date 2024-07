Hobust väärkohelnud ratsutamistäht jääb olümpiamängudelt eemale

Krüth oli hobuse Heilines Dancieraga Pariisi olümpiaks treenimas, kuid ametivõimude kätte jõudnud videoklipp muutis olukorda. Nimelt saadeti Taani ratsaspordiliidule video, millest on näha, et taanlanna treenib enda hobust liiga vägivaldselt. Liit teatas Krüthi tegevusest distsiplinaarkomisjonile, mispeale otsustas ratsutaja olümpiast loobuda.

Krüth ise kommenteeris olukorda nii: «Video on 2022. aasta veebruari treeningust ja see näitab selgelt minupoolset viga. Vabandan, aga soovin rõhutada, et see pole minu tavapärane hobuste treenimise viis.»