Olümpia korraldajatele muret tekitanud Seine'i jõe veekvaliteet on paranenud

Pariisi abilinnapea Pierre Rabadan ütles reedel, et vesi on olnud ujumiskõlblik pea viimased 12 päeva. Rabadani sõnul on Seine'i veekvaliteet olnud nõutavates piirides «10 või 11 päeva» viimase 12 päeva jooksul.

26. juulil algava olümpia avatseremoonia on plaanis pidada Seine’i ääres. Pärast seda on seal kavas seal korraldada triatloni ja avaveeujumise võistlusi.

Viimastel nädalatel on Pariisi piirkonnas sadanud erakordselt palju vihma ja see on tõstnud Seine'i reostustaset, kuna jõkke on uhutud puhastamata reovesi.

«Loodame, et ilm veidi paraneb, kuid võistluste korraldamise pärast me ei muretse, need toimuvad,» kinnitas Rabadan.

Seine'i veekvaliteeti on püütud parandada juba pikka aega. Kümne aasta jooksul on Prantsuse võimud kulutanud probleemi lahendamiseks 1,4 miljardit eurot.