Linnapea ja spordiminister ujusid Seine'i jões, näitamaks, et selle vesi on Pariisi olümpiaks puhas

Nimelt teatas portaal Inside The Games, et 65-aastane Hidalgo täidab lähiajal oma lubaduse ja läheb Seine'i ujuma, näidates sellega, et jõe vesi on olümpiavõistluste pidamiseks piisavalt puhas. Hidalgo pressiteenistuse teatel tegigi meer seda kolmapäeva hommikul vaatamata hoiatustele, et veeproovid pole alati näidanud 100-protsendilist puhtust.

Prantsusmaa on Seine'i seisundisse investeerinud 1,4 miljardit eurot, et välistada sinna reovee sattumine. Tugevad vihmasajud on aga tõstnud bakterite taset normist kõrgemale ning praegu pole ujumine seal ohutu. Tõsi, investeeringud on tõstnud vee kvaliteeti, ent sadude ajal pole ujumine seal soovitatav.

Juulis on sajud lõpuks andnud teed kuivemale ilmale ja see on Seine'i vee kvaliteeti parandanud. Hidalgo plaanis esiti võtta ujumise ette eelmisel kuul, ent lükkas ürituse edasi.

Prantsusmaa spordiminister Amelie Oudea-Castera (vasakul) ja Tokyo paraolümpia triatloni kullamees Alexis Hanquinquant 13. juulil Seine'is ujumas. Foto: Ministry Of Sport, Olympic And Paraolympic Games via AP/Scanpix

Algselt oli üritusel lubanud osaleda ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, ent tal on pärast valimisi liiga palju tegemist poliitikaga. Küll sulpsas läinud laupäeval jõkke riigi spordiminister Amelie Oudea-Castera.

Kui ilmaolud lubavad, peetakse Seine'is 30. ja 31. juulil ning 5. augustil triatlonide ujumisosa ning 8. ja 9. augustil avaveeujumise võistlused.