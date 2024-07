Enne võistlust

Olümpiaks valmistumine on Jefimoval läinud sujuvalt. Kõik trennid toimusid plaanipäraselt ja läksid edukalt. «Mu põhieesmärgid on samad, mis varemgi öeldud: kui ujun isikliku rekordi, on super. Ja teine eesmärk on saada parem koht kui eelmisel olümpial,» rääkis eestlanna, kes lõpetas Tokyos, tollal 14-aastaselt, 16. real.