OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI Janika Lõiv läheb Pariisis starti esikümne sihiga

Kui Lõiv Postimehe palvel nädala keskel Elancourti rada lihtinimesele kirjeldas, sõnas ta, et tegemist hästi kuiva, ent libeda trassiga. See tuleneb tõsiasjast, et vanasse karjääri rajatud kunstmäe raja põhi on sõidetud äärmiselt kõvaks ja seal peal olev kiviklibu on libe. «Lisaks on rajal suured kiviaiad ja hüpped,» täpsustas Lõiv, kuid möönis, et on väga suur tõenäosus, et kõik lausutu on pühapäevaks kasutu.

Nimelt lubab ilmateade laupäevaks Pariisi korralikku vihmasadu, mis pöörab raja(olud) täiesti pea peale. «Vägisi tundub tõesti, et tuleb ennast sellele lainele sättida, et rada osutub veelgi libedamaks ja mudasemaks, kui planeeritud,» nentis Lõiv ja andis mõista, et kuiva ilma maastikurattasõit erineb märja ilma omast kui öö ja päev.

«On küll sõitjaid, kes on mõlemates oludes stabiilselt esikümnes, aga üldiselt, kui vaadata võitjaid, siis võidavad erinevates oludes ikkagi erinevad inimesed. Kas või prantslanna Pauline Ferrand-Prévot, keda peetakse siin suurfavoriidiks, tuli tänavusel EMil rajalt maha, sest vihma sadas lihtsalt nii palju ja need tingimused polnud tema jaoks,» sõnas Lõiv, kes seadnud endale muidu sama sihi, mis Tokyos: koht esikümnes.

Kolm aastat tagasi tal seda siiski täita ei õnnestunud, finišeerides 17ndana ning keeruline saab see olema ka nüüd. «See on raske ülesanne, kuid mitte võimatu. Kui mul on hea päev ja jalad ning kõik klapib, on see võimalik,» leidis ta.

«Põhiline töö on praeguseks ikkagi juba ära tehtud ja nüüd lähen endast lihtsalt parimat andma. Oluline on, et suudaksin meelde jätta kõik rajad ja sõidujooned, mis välja vaadatud, ja suudaksin ka rajal lõdvestuda. See on üks väga suur ja oluline osa, leida rajal need puhkekohad, sest sõit tuleb väga äge ja intensiivne,» lausus Lõiv.