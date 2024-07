Olümpiapurjetaja Ingrid Puusta hoiab olümpial seitsmeteistkümnendat kohta

Enne sõitu

Ingrid Puusta on pärast seitset võistlussõitu 13. kohal. Teisipäeval sai ta sõitudes 13., 11., 15., 9. ja 10. koha. Juhib seitsmest sõidust kuus kas esimesel või teisel kohal lõpetanud britt Emma Wilson 8 punktiga. Teine on Iisraeli purjetaja Sharon Kantor (25 p) ja kolmas itaallanna Marta Maggetti (30 p). Puustal on 67 punkti, medalisõitu viivast kümnendast kohast lahutab teda kümme punkti.