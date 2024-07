OTSEÜLEKANNE Kas Lõuna-Sudaan leiab rohtu USA viskekontserdile?

Enne mängu

Olümpiale pääses 12 meeskonda, kes on loositud kolme alagruppi. C-alagrupis mängivad USA, Serbia, Puerto Rico ja Lõuna-Sudaan, neist võidukalt alustasid avaringis just Lõuna-Sudaan ja USA.

Alagrupist pääseb veerandfinaali kaks esimest ja kolme alagrupi peale kaks paremat kolmanda koha meeskonda. Kui USA superstaaridest kubisev meeskond on selge favoriit sellel olümpial, siis ka Lõuna-Sudaanil on oma trump, kelleks on 2.21 pikk Bol Bo.