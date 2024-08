JÄRELVAADATAV Purjetaja Karl-Martin Rammo alustas olümpiat

Rammo sõnul on tal Pariisis sujunud harjumuspäratult hästi. «Minu võistlus algab enam-vähem siis, kui Ingridi oma lõpeb, tulin teadlikult varuga. Meie klassis antakse paadid kohapeal ning seetõttu võib ette tulla erinevaid üllatusi. Täna sõitsin esimest päeva võistluspurjega. Kõik on hästi, võib-olla tulin siia liiga varagi,» mõtiskles Rammo 23. juulil Postimehega vesteldes.

Olude poolest on tegemist koduseima olümpiaga, sest need sarnanevad Tallinna lahe omadega. Rammo: «Tokyos oli palju kuumem. Temperatuur võis isegi sama olla, aga õhuniiskus oli palju kõrgem. Oleme Vahemerel võistelnud mitmel pool. Lained on tuttavad, saladuslikke hoovusi pole. Mõnel olümpiaveel on olud kogu aeg samasugused, siin vahelduvad nagu koduski.»