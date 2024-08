ÜLEKANNE Alagrupist edasipääsu ihkav Jaapan kohtub Läti olümpiaunistuse purustanud Brasiiliaga

Enne mängu:

B-alagrupis mängivad Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapan ja Brasiilia. Kõigil neil on mängitud kaks matši ehk alagrupis on ees otsustavad kohtumised.

Kohtumise eel on alagrupis seis järgmine: liidripositsioonil on Saksamaa nelja silmaga, talle järgneb Prantsusmaa samuti nelja punktiga. Kolmas on Jaapan kahe ja neljas Brasiilia samuti kahe silmaga. Nii Jaapan kui ka Brasiilia vajavad hädasti võitu, et säiliksid lootused veerandfinaali pääsemiseks.