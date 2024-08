JÄRELVAADATAV Saksamaa võitis korvpalliturniiril Prantsusmaad

Enne mängu:

B-alagrupis mängivad Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapan ja Brasiilia. Tegu on selle alagrupi viimase kohtumisega.

Kohtumise eel on alagrupis seis järgmine, et mõlemad mängivad võistkonnad on juba enne matši algust taganud endale koha veerandfinaalis.