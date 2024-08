JÄRELVAADATAV Tiitlikaitsja USA võitis korvpalliturniiril Puerto Ricot

Enne mängu:

C-alagrupis mängivad USA, Serbia, Lõuna-Sudaan ja Puerto Rico. Kõigil neil on mängitud kaks matši ehk alagrupis on ees otsustavad kohtumised.

Kohtumise eel on alagrupis seis järgmine: liidripositsioonil on USA nelja silmaga, talle järgnevad Serbia ja Lõuna-Sudaan kolme punktiga ning Puerto Rico kahe silmaga. USA on edasipääsu veerandfinaali juba taganud.