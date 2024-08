JÄRELVAADATAV Holland jõudis 3x3 korvpallis Läti kõrval otse poolfinaali

See tähendab, et Holland pääses otse poolfinaali, sest nemad alistasid USA ning Serbia kaotas Leedule. Samuti pääses otse poolfinaali Läti koondis, kes võitis kõik seitse alagrupimängu.

Viimase vooru eel on seis selline, et esimese asetusega Serbial on neli võitu ja kaks kaotust, Leedul kolm võitu ja kolm kaotust.