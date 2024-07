OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI Kuidas läheb Kregor Zirgil oma põhialal?

Enne võistlust:

Zirk on olümpial juba ühe stardi teinud, kui oli 400 m vabaltujumises 22. «Mina olen väga rahul. Nagu varemgi ütlesin, ei teadnud ma mõnda aega üldse, kas [kõrvalalal] ujun, aga lõpuks leidsime, et plusse on rohkem kui miinuseid. Kui oleksin distantsi täna ka kolm sekundit aeglasemalt ujunud, siis nii lihtsalt on. Tahtsin selle melu, ettevalmistuse ja protsessid läbi kogeda – olen väga rahul, et starti tulin,» sõnas Zirk.

Põhialal on tartlase eesmärk selge: uuendada enda (ja ka Eesti) rekordnumbreid, mis tänavu veebruarist, mil Zirk tuli Dohas toimunud MMil viiendaks, on 1.55,48.

Analoogsest kohast siiski olümpiaga seoses unistada ei maksa, sest kui MMil olidki kohal vaid mõned maailma tõelisse eliiti kuuluvad sportlased, siis Pariisis on basseini hüppamas kõik tipud. Sellele viitab elavalt ka Zirki olümpiaeelne edetabelikoht: 21.

Mida tuleb Pariisis teha, et eelujumiste sõelast, kus basseini hüppab 28 sportlast, edasi poolfinaali ehk 16 parema sekka jõuda?

«Kindlasti tugevamat ujumist kui eelmisel olümpia,» seab Zirk virtuaallati 1.55,96 peale. «Ma iga ala eest rääkida ei oska, kuid konkurents on väga teistsugune. [Liblikujumise] tipp on teravam kui varem, kuid tasemelangus [pärast esimesi] võib olla suhteliselt järsk.

Ütleksin, et varem pole nii palju sportlasi poolfinaali kohtade pärast võidelnud. Kui vaadata, kui palju sportlasi siin mõnel alal on, siis nende arv on väiksem kui MMidel. See on väga huvitav olukord ja enamikul tuleb kindlasti kohe hommikul kõik lauale panna, et poolfinaali pääseda. Sealjuures ka väga tugevatel ujujatel,» sõnas Tokyos 1.57,26ga poolfinaali ukse taha jäänud ja lõpuks 25ndaks platseerunud Zirk.

Tänavu on meie mees neli basseinipikkust läbinud parimal juhul 1.55,48ga, kuid pärast veebruarikuist rekordujumist on ajad jäänud 1.58 kanti. Sellest Zirk suurt numbrit ei tee.

«Väga raske on igal võistlusel isiklikku ujuda, kuid eks ma olengi rohkem selline sportlane, kes teeb parimad tulemused siis, kui on puhanud ja spetsiaalselt selleks ette valmistunud,» viitab ta pikema treeningutsükli ajal toimunud etteastetele. «Aga need ajad, mis olen hooaja jooksul teinud, on olnud okeid.»