10-võistluse teise päeva galerii:

Hommikune sessioon on järelvaadatav:

110 m tõkkejooksu tipphetked:

Enne võistlust:

Eesti meestel on olümpial tugevaid konkurente palju, neist kõige kõvemad nimed on Leo Neugebauer, Damien Warner ja Lindon Victor. Meeste isiklikud rekordid on vastavalt 8961, 9018 ja 8756 silma.