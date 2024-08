JÄRELVAADATAV Lauatennises võitis olümpiakulla Fan Zhendong

Lauatennis on suveolümpiamängude kavas alates 1988. aastast. Tokyo OMil saavutasid kaks kirkamat medalit hiinlased Ma Long ja Fan Zhendong, kes mõlemad on võistlustules ka Pariisi OMil. Kui Zhendong püüab kuldmedalit meeste üksimängus, siis Long on seekord platsil Hiina meeskonna eest.