Karm tõde: Pariisi olümpiale lubatakse paljud sõda toetavad Venemaa ja Valgevene sportlased

Inimõiguste eest seisva mittetulundusühingu Global Rights Compliance'i (GRC) uuringust ilmnes, et spordipeol osalemiseks rohelise tule saanud 33st sportlasest on reegleid rikkunud kümme Venemaa ja seitse Valgevene sportlast. Reutersi andmetel omab infot ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), kuid vähemalt seni on tähelepanekuid ignoreeritud.