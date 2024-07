Pariis, ajalooline olümpialinn

1924. aastaks, kui ülemaailmne spordipidu jõudis Pariisi teist korda, olid olümpiamängud teinud läbi märkimisväärse arengu – kokku osales Pariisi mängudel tolle aja mõistes rekordarv, 44 delegatsiooni, näiteks esimestel mängudel 1896. aastal oli esindatud 14 riiki. VIII olümpiaadi mänge Pariisis on peetud ühtedeks viimastest, kus korraldaja valikul oli suur roll pikaaegsel ROKi presidendil Coubertinil. Olümpialiikumisega seonduvatesse aruteludesse lisandus Esimese maailmasõja järgsel ajal natsionalismi küsimus, sest mitmed riigid püüdsid kasutada suurvõistlust ära oma rahvusliku identiteedi rõhutamiseks. Ehkki uued ilmingud läksid vastuollu algse olümpiaideega ja pälvisid rahvusvahelist kriitikat, olid need teemad spordimaastikule tulnud selleks, et sinna jääda. Olümpiasangarite tulemusi hakati eri riikides aina rohkem kasutama propaganda eesmärkidel. Näiteks oli Pariisis esmakordselt kohal oma võistkonnaga Uruguay Lõuna-Ameerikast ning nende saavutuseks oli meeste jalgpallivõistluse olümpiakuld Euroopa riikide ees. Seda tulemust on hinnatud kõrgelt väikerahva enesemääratlemisel.