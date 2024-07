OMi avatseremoonia on ohus?

Ametiühingute esindaja ütles portaalile Mirror: «Praegu on käimas peaproovid ja meil on siiralt kahju, et olime sunnitud streigiteate esitama. Kuigi täna on kõikjal Pariisi tänavatel väljas loosung «Teeme koos paremini», peame kahjuks tõdema, et meie töötingimusi ei ole meiega läbi arutatud.»