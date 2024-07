Lapse vägistamises süüdi mõistetud sportlast koheldakse olümpial «eriliselt»

Van de Velde pääsemine Pariisi olümpiale on tekitanud omajagu poleemikat. Lõpuks lubati ta siiski peale. Küll aga rakendatakse teistest erinevat praktikat.

NL Times vahendab, et eelkõige on meetmete taga soov tagada sportlastele rahu. Van de Velde mängib koos Matthew Immersiga. Duo hoiab maailma edetabelis kümnendat kohta.

Olümpiasportlase patuteod jäävad kümnendi taha. Van de Velde tunnistas 2016. aastal, et kuritarvitas 2014. aastal last seksuaalselt kolm korda ning andis tollele ka alkoholi. Ta oli tollal 19. Karistuse kandmise järel naasis võrkpallur platsile.

«See sai võimalikuks tänu professionaalsele abil. Eksperdid kinnitavad, et retsidiivsuse tõenäosus on null,» seisab Hollandi olümpialiidu ja ROKi ühisavalduses.

«Van de Velde on juhtunut ja hilisemaid sündmusi alati avameelselt kommenteerinud. Ta nimetas seda oma elu suurimaks veaks ning kahetseb. Alates tippsporti naasmisest on ta osalenud rahvusvahelistel turniiridel. Aga olümpial osalemine on teema taas üles toonud.»