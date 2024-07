Pariisi olümpiamängude piletimüük purustas rekordi

«Olümpiamängudele on müüdud üle 8,8 miljoni pileti – see on uskumatu arv,» ütles Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) spordidirektor Keith McConnell pressikonverentsil. Sellele lisaks on paraolümpiamängudele müüdud veel ligikaudu miljon piletit.