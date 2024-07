Usain Bolt nimetas sportlase, keda olümpiamängudel kindlasti vaadata

«Üks noormees jäi mulle korraks silma. USA sportlane Erriyon Knighton, kes jooksis 19.40-ga midagi. Ta sai just 20-aastaseks ning ta oli väga hea,» ütles Bolt.

«Kuid kõik on seotud talentide arendamisega. Tuleb leida hea treener, kes töötab temaga hoolikalt. Oluline on mõista, kuidas talente kasvatada ja nende arengut toetada,» tsiteeris Bolti sõnu Inside the Games.