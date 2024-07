Olümpiamängudel pakutakse sportlastele varasemast tervislikumat toitu

Erinevust varasemate mängudega on radikaalne, sest varasemalt on sportlased harjunud endise partneri McDonaldsi toitu tarbima.

«Menüü on nüüd palju tervislikum,» nendib Pariisi mängude toiduvarude eest vastutav Philipp Würz, kes enda sõnul luges, et Londoni mängudel moodustas sportlaste toidulauast viiendiku kiirtoit.

Vaevalt, et endisele sprindi superstaarile Usain Boltile selline muutus meeldiks. Jamaicalane on väitnud, et sõi Pekingi olümpiamängudel, kust ta naasis koju kolme kuldmedaliga, tuhandeid nagitsaid.