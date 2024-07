Puusta ja Rammo naudivad Marseille’s koduseid olusid

Mõlemad võistlevad oma neljandal olümpial ning seega on neil nii kogemusi kui ka võrdlusmaterjali. Nii Puusta kui ka Rammo usuvad, et nende jaoks tuleb nii-öelda kõige kodusem olümpia.

«Meie mõlema ettevalmistus on läinud kenasti. Saime varustuse kätte, on toimunud üks mõõtmine ja kaks päeva oleme vee peal olnud. Ilmad on olnud keskmised, esimesel päeval oli rohkem tuult, täna (teisipäeval – V. A.) aga väga vähe. Pühapäeval ei lastud vette, siis oli torm ja äike,» alustas Puusta tehtu tutvustamisega. Nüüd aga paistab päike ning püütakse soojaga kohaneda.

«Üldiselt on asjad enam-vähem. Olen pidanud tegelema tehniliste asjadega, laud läks natuke katki. Muidu on kõik läinud plaanipäraselt,» lisas Puusta.

Rammo sõnul on temal asjad sujunud harjumuspäratult hästi. «Minu võistlus algab enam-vähem siis, kui Ingridi oma lõpeb, tulin teadlikult varuga. Meie klassis antakse paadid kohapeal ning seetõttu võib ette tulla erinevaid üllatusi. Täna sõitsin esimest päeva võistluspurjega. Kõik on hästi, siis võib-olla tulin liiga liiga varagi siia,» mõtiskles Rammo.

Olude poolest on tegemist koduseima olümpiaga, sest need sarnanevad Tallinna lahe omadega. Rammo: «Tokyos oli oluliselt kuumem. Temperatuur võis isegi sama olla, aga õhuniiskus oli palju kõrgem. Oleme Vahemerel võistelnud mitmel pool. Lained on tuttavad, saladuslikke hoovusi pole. Mõnel olümpiaveel on olud kogu aeg samasugused, siin vahelduvad nagu koduski.»