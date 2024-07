PM PARIISIS Olümpiaküla sissevaade: ehmatavatest vooditest kuni kokkupõrkeni USA supertähega

Siinkirjutaja võib omal kogemusel kinnitada: tundus, nagu raamile oleks asetatud vaid õhuke kattemadrats. Ilmselt saaks sel pinnal üsna hõlpsalt näiteks korvpalli põrgatada.

Eneli Jefimova saab toas privaatsust nautida. Foto: Tairo Lutter

Temperatuuri puudutav pool ajab meie sportlased aga kahte leeri. Neiude arvates on veidi liiga külm, väga kogenud mehed naudivad jahedat briisi. Nii palju tuleb täpsustada, et mingisugune jahutussüsteem on tubades olemas, ent see pole konditsioneer.

«Siin on üpriski külm. Eile õhtul keerasin [termostaadist] juurde, see oli 21 kraadi peal, panin 26-le aga ikka oli külm. Kui kogu aeg märja peaga siin olen, peaks olema natuke soojem. Aga vähemalt tundub, et saan okeilt magada,» arutles Jefimova.

Keskeltläbi püsivad toad vähemalt esiti 22 kraadi ringis. «Praeguste ilmadega on saanud teha akna lahti, et tuleks jahedat õhku. Minu jaoks on hästi tähtis, et tuba oleks jahe. Ja et oleks õhku. Ei tahaks öelda, et olen pirtsakas, küll aga tundlik temperatuurile. Võin palavas treenida ja võistelda. Aga kui vahepeal ei saa maha jahtuda ja hästi magada, hakkab kuskilt näpistama.»

Kohtumine tähega