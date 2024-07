FOTOD Eesti mees demonstreeris, kui tugevad on olümpiavoodid

Ka teine neljapaadi liige, oma kuuendal olümpial osalev Tõnu Endrekson kiitis aseme heaks. «Katki vist ei lähe. Aga madrats oli kõva küll. Teiseks ööks sain oma padja, see on päris palju päästnud. Täna oli päris hea. Arvud näitasid ka, et magasin hästi,» hindas ta väidetavalt kuni 200 kg kandvat voodit.