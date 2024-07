Poisist, kes vihkas vett, sai ujumise superstaar

Edasine, nagu ütlevad klassikud, on juba ajalugu, sest lisaks kolmele olümpiakullale on Peaty 17-kordne Euroopa tšempion ja kaheksakordne maailmameister.

29-aastase inglase sõnul on ta pidanud oma suhtumist võitudesse muutma. Ta ei seo enda tulemusi enam üldise õnnega, vaid soovib hoopis oma karjääri kõige raskematest hetkedest taastuda ning püüda Pariisis 100 meetri rinnuliujumises kolmandat järjestikust olümpiakulda.

«Minu suhe kuldmedaliga on praegu selline, et ma tean, et see ei lahenda ühtegi probleemi, mida ma tahan,» ütles Peaty väljaandele The Guardian.

«Kui sa oled noorem, siis su suhtumine on selline, et kui ma saan kuldmedali, lahendab see nii palju probleeme. Ja see lahendabki, kuid see ei lahenda probleeme, millele ma otsin lahendusi praegu,» lisas ta.

«Ilmselgelt teen seda nüüd selleks, et võita, ma tahan olla parim. Ma olen parim, mul on ikkagi maailmarekord. Ja mind ootab Pariisis hea väljakutse. See on ainus asi, mis mind motiveerib.»

Oma kahel esimesel olümpiatsüklil oli Peaty domineeriv, võites tohutute vahedega. Viimased kolm aastat on ta proovile pannud viisil, mida poleks osanud ette kujutada.