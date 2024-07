PM PARIISIS Eneli Jefimova päevad enne olümpiastarti. «Korraldus on pehmelt öeldes katastroofiline!»

«Eks suurfavoriitides on pärast [veebruarikuist jala]operatsiooni Rūta [Meilutytė] suurim küsimärk. Aga kõik ülejäänud on kohal ja valmistunud. Ega teised treenerid, kellega muidu oleme head sõbrad, ei tule praegu rääkima, et minu tüdrukul on see vigastus või jama. Praegu hoiavad kõik oma kaardid endale,» kiikas Hein konkurentide poole.

Eneli Jefimova treener Henry Hein. Foto: Tairo Lutter

Kui eelmisel olümpial viis 100 m rinnulidistantsil finaali aeg 1.06,59, siis nüüd tuleb ilmselt ujuda üle poole sekundi kiiremini. Medalile jõudmiseks tuleb ehk isegi 1.05 piiri sihtida. Paar nädalat tagasi nihutas Jefimova tema enda nimele kuuluva Eesti ja isikliku rekordi 1.06,08-le.

Väga suure soosikuna stardib hiinlanna Qianting Tang, kes on viinud ala täiesti uuele, 1.04,39 tasemele. 1.06 piirist on tänavu olümpial startijatest jagu saanud veel kümme naist. Meie kuldkala on ses pingereas 13.

100 m rinnuliujumise hooaja edetabel 1. Qianting Tang (Hiina) 1.04,39 2. Jevgenija Tšikunova (Venemaa) 1.05,11* 3. Tatjana Smith (Lõuna-Aafrika Vabariik) 1.05,41 4. Lilly King (USA) 1.05,43 5. Benedetta Pilato (Itaalia) 1.05,44 6. Angharad Evans (Suurbritannia) 1.05,54 7. Lydia Jacoby (USA) 1.05,74* 8. Reona Aoki (Jaapan) 1.05,76 9. Tes Schuten (Holland) 1.05,82 10. Sophie Hansson (Rootsi) 1.05,83 11. Satomi Suzuki (Jaapan) 1.05,91 12. Siobham Bernadette Haughey (Hongkong) 1.05,92* 13. Lisa Angiolini (Itaalia) 1.06,00 14. Kotryna Teterevkova (Leedu) 1.06,02 15. Eneli Jefimova (Eesti) 1.06,08 *Ei osale olümpial või sel distantsil.

«Usun, et oleme sama valmis kui Tokyos. Seal polnud meil pingeid ja ennustusi peal. Ja meil endale seekord ka pole. Treeningud on hästi läinud. Muretsemiseks pole põhjust. Eneli on nii valmis, kui praegu olla saab,» hindas Hein õpilase seisu.

«Kui kaks-kolm nädalat enne põhivõistlust ujuda isiklik rekord, siis vorm ei kao. Loodetavasti on ainult paremaks läinud.»

Jefimova sulpsab esimest korda basseini 28. juulil, Eesti aja järgi kell 12 algavates eelujumistes. Sama päeva õhtul on kavas ka poolfinaalid. Finaal toimub esmaspäeval.