PM PARIISIS Kõlaritest kostavad kommentaatorid ja fotohelid ehk kuidas valmistus Eesti vibuneiu olümpiaks

«Arvan, et olen hästi valmis. Sel korral läks natuke teisiti – sain olümpiakoha juba varem ja olen saanud treeneriga iga päev harjutada. Kõik on läinud hästi, olen valmis. Tulemuste poolest on see mu parim hooaeg,» sõnas alaliselt Šveitsis treeniv Pärnat pressikonverentsil.

Talle sekundeeris Luik: «Olen nõus Reena vastusega, et see hooaeg on siiani olnud tema elu parim. Just stabiilsuste poolest. Jah, aastatetagust Eesti rekordit [660 silma] pole üle lasknud, aga hooaja kuus või kümme paremat tulemust on sammu võrra edasi.»