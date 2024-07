Rootsi medalilootus ei taha olümpial oma riiki esindada

Intervjuus Rootsi väljaandele Aftonbladet rääkis Rooma EMil 20 kilomeetri käimisel kuldmedali võitnud Karlström, et äärmiselt raske on sportlasena esindada Rootsit. «Tingimused ei ole tippspordi jätkamiseks eriti head. See on suur probleem,» ütles ta.

Karlström peab elama säästetud auhinnarahadest. «Rootsi spordis ei ole raha. Ja kui ma ütlen, et olen mõelnud kodakondsuse vahetamise peale, siis ma ei tee nalja,» märkis Karlström, kelle isa Enrique Vera Ibáñez on pärit Mehhikost.

Mees lisas, et Mehhiko sportlasena on palju lihtsam olla edukas ja täiskohaga professionaal. Tema sõnul tuleb Rootsi olümpiakomitee ainult veerand eelarvest riigilt, toetus sportlastele on väike ning rootslased ei saa olümpiamedalite võitmise eest preemiaid.

Kuid kodakondsuse vahetamine ei ole 34-aastase sportlase jaoks enam realistlik variant, sest Rahvusvaheline Kergejõustikuliit on kehtestanud kodakondsust vahetanud sportlastele kolmeaastase nii-öelda «karantiini» perioodi, mille jooksul nad ei tohi võistelda. «Väga tihti olen soovinud, et riik, mid ma esindan toetab mind paremini rahaliselt, et saaksin võtta riske ilma tuleviku pärast muretsemata,» nentis ta.

Eelmistel olümpiamängudel Tokyos tuli Karlström üheksandaks. Pariisis peetakse meeste 20 kilomeetri käimine 1. augustil.