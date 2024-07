PM PARIISIS Kristin Kuuba omapärane olukord kaks päeva enne OMi: ta ei tea veel, mis päeval väljakule astub!

Maailma teise saja alguses asuvat Abdul Razzaqit pole Kuuba mängimas näinudki, ent siin Pariisis annab ajakava selleks hea võimaluse – nagu märgitud, saab ta esmalt ära vaadata konkurentide omavahelise heitluse.

Kuuba ja Eipe – tema põhitreener Gade ei saanud olümpiale tulla isiklikel põhjustel – jõudsid Pariisi teisipäeval. Erinevalt mõnest teisest Eesti sportlasest on Kuuba esimesed muljed positiivsed.

«Esimese asjana läksin sööma, täna tegin trenni ja tutvusin saaliga. Täna sain mängida harjutusväljakul, homme pääsen võistlussaali. See on küll ilus! Loodan, et tuleb ka palju publikut, ka perekond tuleb siia mulle kaasa elama.

Eelmisel, Tokyo olümpial publikut ei olnud, aga publik toob elamuse ja emotsioonid. Tühjas saalis jäi mulje, et tulime vastasega omavahel kõksima.»

Treener Eipe lisas kõrvalt: «Prantsusmaa lahtiste kogemuse pealt on siinmail häälekas sulgpallipublik!»

Varakult olümpiapileti kindlustanud Kuubat on käesoleval aastal kimbutanud erinevad tervisehädad, ta on osalenud vaid kolmel võistlusel. Ent tema kinnitusel on viimase kuu jooksul läinud asjad ülesmäge, ta on saanud plaanipäraselt harjutada ja olümpiavõistluseks valmis.

Ka Eipe märkis, et ettevalmistuse käigus on arvestatud hoolealuse tervisliku seisundiga ning treenerid on püüdnud teha kõik, et võistluste vähesusele vaatamata viia Kuuba olümpiamängudeks parimasse võimalikku vormi.

Nagu Kuuba ütles, soovib ta maailma absoluutsesse tippu kuuluvale Sindhule lahingu anda. Milline on tema salaplaan? «Ta on pikk mängija, lööb teravalt, tuntud oma ründava ja agressiivse mängustiili poolest. Oleme viimase aja treeningutel pühendunud kaitsemängu nüanssidele, et oleksin valmis Sindhu teravateks, väljaku piiri äärde suunatud löökideks. Pean need pallid kätte saama ning seejärel üritama oma mängu ehitada,» selgitas Kuuba.